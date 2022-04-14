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Суд заменил Любови Соболь ограничение свободы на полгода колонии

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:10

Симоновский суд Москвы заменил Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок по «санитарному делу». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Судом удовлетворено представление ФСИН о замене Соболь Л.Э. ограничения свободы на реальное лишение свободы в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней», — огласила судья Юлия Окунева.

3 августа 2021 года Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Через четыре дня после оглашения приговора экс-юрист ФБК* улетела в Турцию, где находится и по сей день.

2 декабря суд заменил Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в квартиру.

*ФБК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

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