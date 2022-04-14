Суд заменил Любови Соболь ограничение свободы на полгода колонии

Симоновский суд Москвы заменил Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок по «санитарному делу». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Судом удовлетворено представление ФСИН о замене Соболь Л.Э. ограничения свободы на реальное лишение свободы в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней», — огласила судья Юлия Окунева.

3 августа 2021 года Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Через четыре дня после оглашения приговора экс-юрист ФБК* улетела в Турцию, где находится и по сей день.

2 декабря суд заменил Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в квартиру.

*ФБК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.