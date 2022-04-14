РКН составил два протокола на Google за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор составил два протокола на компанию Google LLC. Об этом сообщает «Интерфакс».

Протоколы составлены за неудаление администрацией YouTube материалов, которые Генпрокуратура признала запрещенными.

«Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей», — рассказали в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, в протоколах приводятся ссылки на материалы, дискредитирующие ВС России, и на ролики с призывами к насильственным действиям в отношении российских военных.

Согласно части 2 13.41 КоАП РФ, за неудаление недостоверных материалов владельцу сайта грозит штраф до 4 млн рублей. Также предполагается штраф до 8 млн рублей по части 4 статьи 13.41 КоАП за неудаление материалов, содержащих призывы к экстремизму.