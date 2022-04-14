Meta* выпустит свои первые очки дополненной реальности в 2024 году

Первое поколение AR-очков Project Nazare от компании Meta* выйдет в 2024 году. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на сотрудников Meta, официальных заявлений пока не было.
По словам источников издания, Марк Цукерберг называет разработку святым Граалем, который сделает метавселенную доступней и перевернет мир технологий так же, как это когда‑то сделал Apple со своим iPhone.
Умные очки будут работать независимо от телефона — с помощью специального беспроводного устройства. Предполагается, что они смогут показывать голограмму собеседника в качестве альтернативы обычным звонкам.
По некоторым данным, которые публикует Hypebeast, Nazare будет работать на операционной системе на основе Android. Они будут воссоздавать 3D-визуальные эффекты и отслеживать движение глаз для создания дополненной реальности. Также в очках будет внешняя камера, динамики и угол обзора в 70 градусов, что намного шире действующих устройств на рынке.
The Verge отмечает, что дизайн очков напоминает оправу Кларка Кента из «Супермена». Весят они около 100 грамм (вес обычных очков составляет примерно 20–40 грамм). Время автономной работы прототипа — четыре часа.
На 2026 год запланирован выпуск более легкого и усовершенствованного устройства, третья версия должна появиться в 2028 году. Собеседники The Verge считают, что всех поставленных целей Meta достичь не успеет.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.