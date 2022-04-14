Meta* выпустит свои первые очки дополненной реальности в 2024 году

Первое поколение AR-очков Project Nazare от компании Meta* выйдет в 2024 году. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на сотрудников Meta, официальных заявлений пока не было.

По словам источников издания, Марк Цукерберг называет разработку святым Граалем, который сделает метавселенную доступней и перевернет мир технологий так же, как это когда‑то сделал Apple со своим iPhone.

Умные очки будут работать независимо от телефона — с помощью специального беспроводного устройства. Предполагается, что они смогут показывать голограмму собеседника в качестве альтернативы обычным звонкам.