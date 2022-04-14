В России выявили 11 348 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 11 348 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 406 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 868. Следом по этому показателю идут Свердловская область, Петербург, Подмосковье, Воронежская область, Башкортостан и Ростовская область.