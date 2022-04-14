В России выявили 11 348 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 11 348 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 406 меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 868. Следом по этому показателю идут Свердловская область, Петербург, Подмосковье, Воронежская область, Башкортостан и Ростовская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 041 927. За сутки умерли 254 человека, за весь период — 372 766. Выздоровели 21 853 пациента, за все время — 17 321 116. Число госпитализаций за сутки составило 3131.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 502,1 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,1 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,2 млн), Франция (27,3 млн), Германия (23,1 млн) и Великобритания (21,7 млн).