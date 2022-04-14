перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Бессмертный полк» пройдет в привычном формате. Шествие может состояться и на Украине 12:26
Meta* выпустит свои первые очки дополненной реальности в 2024 году 11:57
В России выявили 11 348 случаев коронавируса за сутки 11:47
20 пользователей «Яндекс.Еды» подали коллективный иск из‑за утечки данных 11:24
ФНС перестала читать письма, отправленные с доменов США и Евросоюза 10:36
Cancillería Ecuador/Wikimedia Commons
Еврокомиссия: оплата поставок газа в рублях будет нарушением санкций 10:08
Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал доступ к ним для россиян 9:57
В парке «Покровское-Стрешнево» начали реставрировать оранжерею 9:40
В России зарегистрировали первый в мире тест для выявления сразу двух участков генома COVID-19 9:33
Австралия ввела санкции против 14 российских компаний. В их числе РЖД, Ростелеком и «Газпром» 9:12
На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. Весь экипаж эвакуирован 8:39
JoBlo Horror Trailers/YouTube
Вышел первый тизер-трейлер новой экранизации «Интервью с вампиром» 3:24
Актера Джозефа Гатта из «Игры престолов» арестовали за сексуальную переписку с несовершеннолетними 2:39
В России летом впервые запустят чартеры на Камчатку 1:26
Валентина Матвиенко назвала открытием то, что в России не производят гвозди 0:50
В сети появился трейлер сериала «Кэнди». В нем сыграла Джессика Бил Вчера в 23:56
Контрактнику поставили штамп «склонен к предательству» в документ после отказа воевать на Украине Вчера в 22:27
Robinson Greig/Unsplash
Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в метро Вчера в 22:23
Австрия, Германия, Венгрией и Болгария выступают против эмбарго на российский газ Вчера в 21:59
В Ялте задержали женщину из‑за желто-синего маникюра Вчера в 21:23
Отключить рекламу

20 пользователей «Яндекс.Еды» подали коллективный иск из‑за утечки данных

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:24

20 пользователей подали коллективный иск к «Яндекс.Еде» из‑за утечки персональных данных. В Замоскворецком районном суде, куда обратились пострадавшие, иск пока не зарегистрировали, сообщили РБК в «Роскомсвободе» и суде.

«Истцы просят признать незаконными действия ООО „Яндекс.Еда“ и ООО „Яндекс“, выраженные в непринятии необходимых и достаточных мер для обеспечения конфиденциальности персональных данных истцов», — сказали в «Роскомсвободе».

В суд обратились 20 человек из Москвы, Петербурга, Кемеровской области и Красноярского края. Присоединиться к иску намерены еще 8000 человек, которые обращались к правозащитникам.

Истцы обвиняют сервис в том, что он «не предпринял всех возможных организационных и технических мер для обеспечения конфиденциальности персональных данных», и объясняют утечку «недобросовестным действием одного из сотрудников». После слива они испытали тревогу и страх за себя и своих близких, потому что стоимость их заказов косвенно указывает на уровень дохода.

Помимо компенсации 100 тыс. рублей для каждого пользователи требуют от «Яндекса» публикации информации о принятых мерах по обеспечению сохранности персональных данных в течение месяца после решения суда.

22 марта в сети появилась карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Об утечке информации сервис сообщил еще 1 марта и пообещал сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных.

23 марта Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных. Тогда же «Сетевые свободы» объявили о старте сбора обращений граждан, которые нашли себя в утекших данных.

30 марта «Ведомости» рассказали о коллективном иске 33 клиентов против «Яндекс.Еды», который тоже подали его в Замоскворецкий районный суд и требовали по 100 тыс. рублей.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Яндекс
Роскомнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить