20 пользователей «Яндекс.Еды» подали коллективный иск из‑за утечки данных

20 пользователей подали коллективный иск к «Яндекс.Еде» из‑за утечки персональных данных. В Замоскворецком районном суде, куда обратились пострадавшие, иск пока не зарегистрировали, сообщили РБК в «Роскомсвободе» и суде.

«Истцы просят признать незаконными действия ООО „Яндекс.Еда“ и ООО „Яндекс“, выраженные в непринятии необходимых и достаточных мер для обеспечения конфиденциальности персональных данных истцов», — сказали в «Роскомсвободе».

В суд обратились 20 человек из Москвы, Петербурга, Кемеровской области и Красноярского края. Присоединиться к иску намерены еще 8000 человек, которые обращались к правозащитникам.

Истцы обвиняют сервис в том, что он «не предпринял всех возможных организационных и технических мер для обеспечения конфиденциальности персональных данных», и объясняют утечку «недобросовестным действием одного из сотрудников». После слива они испытали тревогу и страх за себя и своих близких, потому что стоимость их заказов косвенно указывает на уровень дохода.

Помимо компенсации 100 тыс. рублей для каждого пользователи требуют от «Яндекса» публикации информации о принятых мерах по обеспечению сохранности персональных данных в течение месяца после решения суда.

22 марта в сети появилась карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Об утечке информации сервис сообщил еще 1 марта и пообещал сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных.

23 марта Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных. Тогда же «Сетевые свободы» объявили о старте сбора обращений граждан, которые нашли себя в утекших данных.

30 марта «Ведомости» рассказали о коллективном иске 33 клиентов против «Яндекс.Еды», который тоже подали его в Замоскворецкий районный суд и требовали по 100 тыс. рублей.