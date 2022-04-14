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Еврокомиссия: оплата поставок газа в рублях будет нарушением санкций

Виктория Шанина
Сегодня в 10:08

Европейская комиссия предупредила стран-участниц ЕС, что оплата поставок российского газа в рублях будет считаться нарушением санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкий к вопросу источник.

Как отмечает агентство, Еврокомиссия также провела юридический анализ требования об оплате за газ в рублях. Ведомство пришло к выводу, что это будет нарушением контрактов на поставки — их условия не предусматривают смену валюты платежа.

31 марта Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». С 1 апреля для того, чтобы приобрести российский природный газ, иностранные покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках.

О готовности платить за газ в рублях заявили в Беларуси и Венгрии. А все страны Балтии, в свою очередь, объявили о прекращении импорта природного газа из России.

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