Еврокомиссия: оплата поставок газа в рублях будет нарушением санкций

Европейская комиссия предупредила стран-участниц ЕС, что оплата поставок российского газа в рублях будет считаться нарушением санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкий к вопросу источник.

Как отмечает агентство, Еврокомиссия также провела юридический анализ требования об оплате за газ в рублях. Ведомство пришло к выводу, что это будет нарушением контрактов на поставки — их условия не предусматривают смену валюты платежа.

31 марта Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». С 1 апреля для того, чтобы приобрести российский природный газ, иностранные покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках.

О готовности платить за газ в рублях заявили в Беларуси и Венгрии. А все страны Балтии, в свою очередь, объявили о прекращении импорта природного газа из России.