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Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал доступ к ним для россиян

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:57

Американская компания Monotype ограничила доступ к библиотеке шрифтов для российских пользователей. В каталоге можно найти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

«Ведомости» пишут, что с помощью VPN-сервиса зайти в библиотеку можно. Однако юристы говорят, что в будущем использование шрифтов, принадлежащих Monotype, может стать «невозможным». Другие опрошенные аналитики полагают, что Monotype вряд ли будет добиваться запрета — «это слишком большая волокита».

Эксперты также напомнили, что российское законодательство предусматривает принудительное лицензирование, то есть использование продукта в обход отсутствия лицензии — «в силу необходимости защиты интересов государства и общества».

В 2016 году Monotype запретила использовать шрифты Times New Roman и Arial разработчику операционных систем Astra Linux НПО «РусБИТех»

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