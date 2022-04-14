В России зарегистрировали первый в мире тест для выявления сразу двух участков генома COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире изотермический тест для выявления одновременно двух различных участков генома коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тест получил название AmpliSens SC2-IT. Как отмечает Роспотребнадзор, эта разработка обеспечит высокую выявляемость вируса и значительно снизит вероятность получения ложноотрицательного результата.

«Новый набор реагентов работает на основе петлевой изотермической амплификации <…> — методе воспроизведения геномных копий патогена в пробирке. Но в отличие от других известных тест-систем <…> он нацелен на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2, которым не свойственна высокая изменчивость <…>. Таким образом, даже если в одном участке генома произойдет значимая для проведения амплификации мутация, второй участок позволит выявить вирус», — пишет ведомство.

Тест обладает высокой чувствительностью, а получить результат можно будет за 20-25 минут вместо полутора часов при использовании классических ПЦР-тестов. Вместе с «двумя мишенями» это позволит эффективно мониторить распространение ковида, выявляя заболевших пациентов на самой ранней стадии инфицирования.

Однако новый набор реагентов пока может рассматриваться как резервный — на случай появления новых мутаций. С выявлением любых известных сейчас штаммов коронавируса успешно справляется первая версия теста, зарегистрированная еще в июне прошлого года, пишет Роспотребнадзор.

В начале апреля Центр имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») сообщил, что в гражданский оборот уже вышла российская назальная вакцина от коронавируса. В центре пояснили, что это тот же «Спутник V» — у препаратов одинаковый состав, просто вводятся они по-разному.