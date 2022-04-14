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Австралия ввела санкции против 14 российских компаний. В их числе РЖД, Ростелеком и «Газпром»

Виктория Шанина
Сегодня в 9:12

Власти Австралии добавили в санкционные списки 14 российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

В релизе отмечается, что под финансовые ограничения подпали «государственные предприятия стратегического и экономического значения для России».

Под дополнительные санкции подпали:


  • «КамАЗ»
  • Новороссийский морской торговый порт
  • холдинг «Росэлектроника»
  • объединенная судостроительная корпорация «Севмаш»
  • «Алроса»
  • «Совкомфлот»
  • РЖД
  • «Газпром»
  • «Газпром нефть»
  • «Транснефть»
  • «Русгидро»
  • Ростелеком
  • «Согаз»

«Правительство Австралии вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины. Мы вновь призываем Россию немедленно вывести свои вооруженные силы из Украины», — говорится в заключении пресс-релиза МИД Австралии.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине, Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций — тогда этот показатель равнялся 5500. К 13 апреля количество санкций против России достигло 9405. Большую часть из них ввели США (1789), Великобритания (1332), Евросоюз (1188), Канада (1183), Франция (1179) и Швейцария (1124).

Австралия, в свою очередь, ввела уже 849 антироссийских санкций. Под ограничения страны подпали президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, президент Беларуси Александр Лукашенко, главред Russia Today Маргарита Симоньян и другие.

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