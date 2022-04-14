перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. Весь экипаж эвакуирован 8:39
JoBlo Horror Trailers/YouTube
Вышел первый тизер-трейлер новой экранизации «Интервью с вампиром» 3:24
Актера Джозефа Гатта из «Игры престолов» арестовали за сексуальную переписку с несовершеннолетними 2:39
В России летом впервые запустят чартеры на Камчатку 1:26
Валентина Матвиенко назвала «открытием» то, что в России не производят гвозди 0:50
В сети появился трейлер сериала «Кэнди». В нем сыграла Джессика Бил Вчера в 23:56
Контрактнику поставили штамп «склонен к предательству» в документ после отказа воевать на Украине Вчера в 22:27
Robinson Greig/Unsplash
Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в метро Вчера в 22:23
Австрия, Германия, Венгрией и Болгария выступают против эмбарго на российский газ Вчера в 21:59
В Ялте задержали женщину из‑за желто-синего маникюра Вчера в 21:23
Electra открывает выставку в ГУМе, посвященную эволюции велотранспорта Вчера в 20:52
Вышел тизер драмы «Нулевой пациент» о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР Вчера в 20:49
Иск россиян к Netflix, новые санкции Великобритании и другие новости дня
Вчера в 20:46 дайджест
Годовая инфляция России за неделю ускорилась до рекордного за 20 лет уровня Вчера в 20:24
Документальный фильм о Дженнифер Лопес откроет кинофестиваль «Трайбека» Вчера в 20:02
Дебютный альбом Wu-Tang Clan и песню Queen «Bohemian Rhapsody» признали национальным достоянием США Вчера в 19:30
Ank Kumar/Wikimedia Commons
Опрос: 57% граждан Германии высказались против эмбарго на российские газ и нефть Вчера в 19:13
Производитель Nurofen и Durex начал процесс передачи российского бизнеса Вчера в 18:55
В джунглях Коста-Рики обнаружили огромные каменные шары. Их предназначение неизвестно Вчера в 18:39
Turkish Airlines отменила апрельские и майские рейсы из Екатеринбурга в Стамбул Вчера в 18:05
Отключить рекламу

На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. Весь экипаж эвакуирован

Виктория Шанина
Сегодня в 8:39

На российском ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В результате пожара сдетонировал боезапас крейсера. «Корабль получил серьезные повреждения», — цитирует агентство заявление ведомства.

Экипаж судна был полностью эвакуирован, по информации РИА «Новости», это 500 человек. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Информацию о пожаре прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, на борту находилось 510 человек. Причины произошедшего украинской стороне неясны.

«То ли два матроса покурили не в том месте, то ли нарушили в очередной раз какие‑то меры безопасности, ну как‑то не везет. Как Белгороду не повезло, так и «Москве», — сказал он Арестович.

Арестович отметили, что крейсер «Москва» участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области. С ним связана фраза «Русский военный корабль, иди *****!».

Как отмечает Би-би-си, ранее глава Одесской областной администрации полковник Максим Марченко заявил, что украинские военные нанесли по «Москве» удар ракетами «Нептун» и причинили ему серьезные повреждения.

Ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота ВМФ России. Это корабль с самым мощным вооружением на Черноморском флоте.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минобороны России
Люди
Алексей Арестович
Максим Марченко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить