На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. Весь экипаж эвакуирован

На российском ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В результате пожара сдетонировал боезапас крейсера. «Корабль получил серьезные повреждения», — цитирует агентство заявление ведомства.

Экипаж судна был полностью эвакуирован, по информации РИА «Новости», это 500 человек. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Информацию о пожаре прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, на борту находилось 510 человек. Причины произошедшего украинской стороне неясны.

«То ли два матроса покурили не в том месте, то ли нарушили в очередной раз какие‑то меры безопасности, ну как‑то не везет. Как Белгороду не повезло, так и «Москве», — сказал он Арестович.

Арестович отметили, что крейсер «Москва» участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области. С ним связана фраза «Русский военный корабль, иди *****!».

Как отмечает Би-би-си, ранее глава Одесской областной администрации полковник Максим Марченко заявил, что украинские военные нанесли по «Москве» удар ракетами «Нептун» и причинили ему серьезные повреждения.

Ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота ВМФ России. Это корабль с самым мощным вооружением на Черноморском флоте.