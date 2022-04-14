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В России летом впервые запустят чартеры на Камчатку

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:26

В России впервые появятся чартерные авиарейсы из Москвы и Владивостока до Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Камчатского края Владимир Солодов.

Он рассказал, что первые чартеры запустят в июне. В течение всего летнего сезона, с 18 июня по 24 сентября, самолеты будут отправляться еженедельно, каждую пятницу, из Москвы. Рейсы из Владивостока запланированы с промежутком в 10 дней.

«Горячие источники, десятки спящих и действующих вулканов, серфинг на вулканических пляжах, бурые медведи, нерпы и косатки, а еще огромные крабы и вкуснейшая красная икра — все это ждет вас во время путешествия на Камчатку», — добавил Солодов.

Рейсы выполнит авиакомпания «Ямал». Полет из Москвы до Камчатке будет длиться 8 часов 30 минут. Ранее «Афиша Daily» рассказывала о путешествиях на Камчатку

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