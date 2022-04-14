Валентина Матвиенко назвала «открытием» то, что в России не производят гвозди

Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что была удивлена тому, что в России не производят гвозди. Видео с ее словами распространилось в сети.

В нем политик на очередном заседании назвала эту информацию «открытием». Судя по интонации Матвиенко, отсутствие в стране собственных производств гвоздей раздосадовал ее.

«У нас гвозди импортные. Я не буду называть страну, догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металлов», — посетовала Матвиенко.

Спикер предложила дать малому и среднему бизнесу «задание» заняться этим. По ее мнению, предпринимателям стоит «наклепать этих гвоздей» и «завалить» ими «всю Россию.

При этом в России в действительности уже есть компании, занимающиеся выпуском гвоздей. Однако производственную базу у ряда из них, например, «НЛМК-Метиз», составляет европейское оборудование.