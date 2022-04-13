Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в метро

Нью-йоркская полиция задержала подозреваемого в стрельбе в метро, сообщил мэр города Эрик Адамс. Его слова передает Reuters.

Имя подозреваемого — Фрэнк Джеймс, ему 62 года. Его поиски продолжались больше суток. Джеймса задержали в Ист-Виллидж на Манхэттене после того, как он был замечен прохожими — те выложили снимки подозреваемого в соцсети, где на них обратила внимание полиция, сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ.

Американские власти сообщили, что Джеймсу грозит обвинение в терроризме. Стрельба в метро Нью-Йорка произошла вчера, 12 апреля, на станции «36-я улица». Полицейские описывали стрелявшего как мужчину в противогазе и оранжевом костюме строителя.

По данным Reuters, по меньшей мере 23 человека получили ранения. Состояние пятерых из них описывается как критическое, но стабильное.