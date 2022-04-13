Electra открывает выставку в ГУМе, посвященную эволюции велотранспорта

Дистрибьютор велосипедов Electra в России открывает в ГУМе выставку, посвященную эволюции велотранспорта. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организатора.

Мероприятие приурочено к 205-летнему юбилею первого велосипедного заезда. Выставка проработает с 18 апреля по 31 мая 2022 года и будет бесплатной для посещения.

В первой части экспозиции представлены велосипеды разных эпох из коллекции основателя Веломузея Андрея Митяева. Среди них британская модель Dursley Pedersen начала 1900-х и гоночный трицикл Higgins Ultralite из 1940-х.

Большинство исторических моделей сохранены в оригинальном состоянии или отреставрированы. Также на выставке представят костюмы велосипедистов прошлых эпох.

Вторая часть выставки посвящена современным моделям. Electra покажет велосипеды Loft, технологичные электрические и другие разновидности. Посетители смогут поучаствовать в тестовых заездах около Красной площади и Зарядья и ознакомиться с экспонатами в сопровождении личного гида.