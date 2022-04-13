перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Контрактнику поставили штамп «склонен к предательству» в документ после отказа воевать на Украине 22:27
Robinson Greig/Unsplash
Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в метро 22:23
Австрия, Германия, Венгрией и Болгария выступают против эмбарго на российский газ 21:59
В Ялте задержали женщину из‑за желто-синего маникюра 21:23
Electra открывает выставку в ГУМе, посвященную эволюции велотранспорта 20:52
Вышел тизер драмы «Нулевой пациент» о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР 20:49
Иск россиян к Netflix, новые санкции Великобритании и другие новости дня
20:46 дайджест
Годовая инфляция России за неделю ускорилась до рекордного за 20 лет уровня 20:24
Документальный фильм о Дженнифер Лопес откроет кинофестиваль «Трайбека» 20:02
Дебютный альбом Wu-Tang Clan и песню Queen «Bohemian Rhapsody» признали национальным достоянием США 19:30
Ank Kumar/Wikimedia Commons
Опрос: 57% граждан Германии высказались против эмбарго на российские газ и нефть 19:13
Производитель Nurofen и Durex начал процесс передачи российского бизнеса 18:55
В джунглях Коста-Рики обнаружили огромные каменные шары. Их предназначение неизвестно 18:39
Turkish Airlines отменила апрельские и майские рейсы из Екатеринбурга в Стамбул 18:05
В московском ЖК появилась детская площадка, созданная по эскизам художницы-абстракционистки 17:58
Doggettx/Wikimedia
Европейское космическое агентство прекратит участие в российских лунных миссиях 17:56
Швейцария приняла пятый пакет санкций Евросоюза против России 17:17
Производитель кофе Lavazza остановит работу в России 17:14
Карты «Мир» перестали работать при оплате через SberPay 16:55
Альбом Post Malone «Twelve Carat Toothache» выйдет в мае 16:38
Отключить рекламу

Electra открывает выставку в ГУМе, посвященную эволюции велотранспорта

Денис Ламехов
Сегодня в 20:52

Дистрибьютор велосипедов Electra в России открывает в ГУМе выставку, посвященную эволюции велотранспорта. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организатора.

Мероприятие приурочено к 205-летнему юбилею первого велосипедного заезда. Выставка проработает с 18 апреля по 31 мая 2022 года и будет бесплатной для посещения.

В первой части экспозиции представлены велосипеды разных эпох из коллекции основателя Веломузея Андрея Митяева. Среди них британская модель Dursley Pedersen начала 1900-х и гоночный трицикл Higgins Ultralite из 1940-х.

Большинство исторических моделей сохранены в оригинальном состоянии или отреставрированы. Также на выставке представят костюмы велосипедистов прошлых эпох.

Вторая часть выставки посвящена современным моделям. Electra покажет велосипеды Loft, технологичные электрические и другие разновидности. Посетители смогут поучаствовать в тестовых заездах около Красной площади и Зарядья и ознакомиться с экспонатами в сопровождении личного гида.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить