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Опрос: 57% граждан Германии высказались против эмбарго на российские газ и нефть 19:13
Производитель Nurofen и Durex начал процесс передачи российского бизнеса 18:55
В джунглях Коста-Рики обнаружили огромные каменные шары. Их предназначение неизвестно 18:39
Turkish Airlines отменила апрельские и майские рейсы из Екатеринбурга в Стамбул 18:05
В московском ЖК появилась детская площадка, созданная по эскизам художницы-абстракционистки 17:58
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Европейское космическое агентство прекратит участие в российских лунных миссиях 17:56
Швейцария приняла пятый пакет санкций Евросоюза против России 17:17
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Дайджест

Иск россиян к Netflix, новые санкции Великобритании и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:46

Соединенное Королевство вводит новые ограничения: в черных списках еще 206 человек, включая Вагита Алекперова, Владимира Евтушенкова, Владимира Якунина и Виктора Медведчука. С 14 апреля будет введен запрет на импорт из РФ железа и стали, а также экспорт в страну квантовых технологий и передовых материалов.

Google вслед за Apple удалил «Сбербанк онлайн» из своего магазина. Ранее установленные приложения продолжают работать без ограничений.

Сервис «Яндекс.Музыка» удалил подкаст Русской службы Би-би-си «Что это было» по требованию Роскомнадзора. В нем ежедневно с 24 февраля рассказывали о «военной операции» России на территории Украины.

«Коммерсант» пишет, что многие иностранные магазины и их банки-эквайеры не проводят операции по картам китайской платежной системы UnionPay, выпущенным в России. Это личная инициатива компаний — санкции к таким мерам не обязывают.

Европейское космическое агентство прекратит участие в российских лунных миссиях. Сотрудничество будет остановлено и в рамках «Луны-25» — первого лунного задания в истории современной России.

Суд отправил петербургскую художницу Сашу Скочиленко в СИЗО до 31 мая. Ее обвиняют в дискредитации российской армии.

Итальянский производитель кофе Lavazza остановит работу в России. На территории Украины дистрибуция товаров компании будет временно заморожена из‑за невозможности осуществлять поставки.

Россияне подали к Netflix коллективный иск на 60 млн рублей за отказ предоставлять услуги. Юристы заявили, что односторонний отказ стримингового сервиса от предоставления услуг пользователям является нарушением договора.

Российская редакция National Geographic приостанавливает работу своего сайта и запускает новый журнал Russian Traveler. Вместе с изданием на новом ресурсе расположится и фотосток со всем накопленным контентом.

Московский суд взыскал с Монеточки 500 тыс. рублей в пользу Стаса Костюшкина по делу о нарушении авторских прав. Ранее экспертиза признала ее трек «Мама, я не зигую» плагиатом песни «Женщина, я не танцую».

Дэвид Линч опроверг информацию, что в Каннах он якобы представит новый фильм. Ранее об этом сообщило издание Variety, указав, что одну из ролей в проекте сыграла Лора Дерн.

Кинокомпания Warner Bros. показала первые десять минут «Бэтмена» Мэтта Ривза. Аккуратно, по ссылке спойлеры.

Дебютный альбом Wu-Tang Clan и песню Queen «Bohemian Rhapsody» признали национальным достоянием США. Кроме них в список попали записи выступлений 32-го президента США Франклина Рузвельта, а также пластинки и треки американских джазменов и исполнителей кантри.

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