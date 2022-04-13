Годовая инфляция России за неделю ускорилась до рекордного за 20 лет уровня

За неделю — со 2 по 8 апреля — годовая инфляция в России ускорилась до 17,49%. Об этом сообщается в докладе Минэкономики «О текущей ценовой ситуации».
По данным Росстата, за этот период сильно выросли потребительские цены, на некоторые продукты — до 7,4%.
Лидеры роста цен среди продовольственных товаров:
- свекла – на 7,4%,
- лук – 6,3%,
- картофель – 3,6%,
- морковь – 3,4%,
- яблоки – 3,1%.
Лидеры среди непродовольственных товаров:
- гигиенические прокладки – на 4,5%,
- шампуни – 3,5%,
- мыло — 3,4%,
- зубные пасты – 3,1%,
- зубные щетки – 2,8%.
Как пишет «Коммерсант», уровень инфляции 17,49% – это максимальный показатель с февраля 2002 года. Тогда этот показатель достиг 17,7%.