Годовая инфляция России за неделю ускорилась до рекордного за 20 лет уровня

За неделю — со 2 по 8 апреля — годовая инфляция в России ускорилась до 17,49%. Об этом сообщается в докладе Минэкономики «О текущей ценовой ситуации».

По данным Росстата, за этот период сильно выросли потребительские цены, на некоторые продукты — до 7,4%.

Лидеры роста цен среди продовольственных товаров:

свекла – на 7,4%,

лук – 6,3%,

картофель – 3,6%,

морковь – 3,4%,

яблоки – 3,1%.

Лидеры среди непродовольственных товаров:

гигиенические прокладки – на 4,5%,

шампуни – 3,5%,

мыло — 3,4%,

зубные пасты – 3,1%,

зубные щетки – 2,8%.

Как пишет «Коммерсант», уровень инфляции 17,49% – это максимальный показатель с февраля 2002 года. Тогда этот показатель достиг 17,7%.