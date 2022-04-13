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Годовая инфляция России за неделю ускорилась до рекордного за 20 лет уровня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:24

За неделю — со 2 по 8 апреля — годовая инфляция в России ускорилась до 17,49%. Об этом сообщается в докладе Минэкономики «О текущей ценовой ситуации».

По данным Росстата, за этот период сильно выросли потребительские цены, на некоторые продукты — до 7,4%.

Лидеры роста цен среди продовольственных товаров:


  • свекла – на 7,4%,
  • лук – 6,3%,
  • картофель – 3,6%,
  • морковь – 3,4%,
  • яблоки – 3,1%.

Лидеры среди непродовольственных товаров:


  • гигиенические прокладки – на 4,5%,
  • шампуни – 3,5%,
  • мыло — 3,4%,
  • зубные пасты – 3,1%,
  • зубные щетки – 2,8%.

Как пишет «Коммерсант», уровень инфляции 17,49% – это максимальный показатель с февраля 2002 года. Тогда этот показатель достиг 17,7%.

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