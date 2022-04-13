Документальный фильм о Дженнифер Лопес откроет кинофестиваль «Трайбека»

Документальный фильм о певице Дженнифер Лопес под названием «Halftime» откроет кинофестиваль «Трайбека», который пройдет в Нью-Йорке с 8 по 19 июня. Об этом сообщил Rolling Stone.
Картина расскажет о выступлении Лопес на Супербоуле, а также ее жизни и карьере в последние годы. После премьеры на кинофестивале фильм появится на Netflix: премьера на стриминговом сервисе запланирована на 14 июня.
«В „Halftime“ Лопес дает нам заглянуть за занавес и распаковывает все от ее культового выступления на Супербоуле 2020 года с Шакирой до ее путешествия в качестве мамы, креативной латиноамериканки и просто женщины за 50. Это та Лопес, которую вы не увидите в глянцевых интервью», — сказали в Netflix.
Режиссером ленты выступила Аманда Мичели, номинированная в 2008 году на «Оскар» за короткометражную работу «La Corona». Она назвала участие «Halftime» в «Трайбеке» в качестве фильма открытия «большой честью» и «воплощением мечты».