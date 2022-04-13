Документальный фильм о Дженнифер Лопес откроет кинофестиваль «Трайбека»

Документальный фильм о певице Дженнифер Лопес под названием «Halftime» откроет кинофестиваль «Трайбека», который пройдет в Нью-Йорке с 8 по 19 июня. Об этом сообщил Rolling Stone.

Картина расскажет о выступлении Лопес на Супербоуле, а также ее жизни и карьере в последние годы. После премьеры на кинофестивале фильм появится на Netflix: премьера на стриминговом сервисе запланирована на 14 июня.