В джунглях Коста-Рики обнаружили огромные каменные шары. Их предназначение неизвестно

В джунглях на острове Исла-дель-Каньо в Коста-Рике нашли огромные каменные сферы. Их обнаружили местные рабочие при вырубке леса. Об этом сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH).

Ранее подобные каменные шары разных размеров находили в дельте реки Диквис. Некоторые сферы достигают в диаметре трех метров. Ученые предполагают, что их создали представители доколумбовой культуры Дикис в период Чирики (800–1550 годы).

Однако более точно определить время создания таинственных шаров невозможно из‑за особенностей местной почвы. Кроме того, шары пострадали из‑за изменения температуры и влажности, наводнений, ураганов и тропических штормов.

Археологи считают, что сферы могли появиться на островах Коста-Рики и ранее. С какой целью местные жители создавали их, остается загадкой. Шары располагались на земле группами в виде геометрических фигур.

Ученые предполагают, что индейцы могли сделать сферы предметом культа, вдохновившись природными формами. Найденные шары были изготовлены из ракушечника и известняка — их можно найти на берегах Диквис.

Каким образом индейцы транспортировали огромные шары, неизвестно. Ученые предполагают, что прочность сфер достигалась с помощью термической обработки: шары нагревали горячими углями, а затем обливали холодной водой.

Аналогичные скопления сфер ранее находили в других частях планеты: в Поволжье, Республике Коми, в Калифорнии, Новой Зеландии, на островах Земли Франца-Иосифа, в Боснии и Герцеговине. Ученые предполагали, что они могли образоваться природным путем в илистых отложениях прибрежной зоны. Подтвердить эту версию пока не удалось.