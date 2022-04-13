перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ank Kumar / Wikimedia Commons
Опрос: 57% граждан Германии высказались против эмбарго на российские газ и нефть 19:13
Производитель Nurofen и Durex начал процесс передачи российского бизнеса 18:55
В джунглях Коста-Рики обнаружили огромные каменные шары. Их предназначение неизвестно 18:39
Turkish Airlines отменила апрельские и майские рейсы из Екатеринбурга в Стамбул 18:05
В московском ЖК появилась детская площадка, созданная по эскизам художницы-абстракционистки 17:58
Doggettx/Wikimedia
Европейское космическое агентство прекратит участие в российских лунных миссиях 17:56
Швейцария приняла пятый пакет санкций Евросоюза против России 17:17
Производитель кофе Lavazza остановит работу в России 17:14
Карты «Мир» перестали работать при оплате через SberPay 16:55
Альбом Post Malone «Twelve Carat Toothache» выйдет в мае 16:38
Sabrina Mazzeo/Unsplash
Великобритания расширила санкционные списки и запретила экспорт стали из России 16:24
Компания А24 приостановила прокат своих фильмов в России 16:14
Российская редакция National Geographic запускает новый журнал Russian Traveler 16:05
СМИ: Кипр может лишить гражданства россиян, попавших под санкции ЕС 15:35
Kion покажет документальный фильм о «Спартаке» к столетию клуба 15:28
Страница Саши Скочиленко на «Стихи.ру»
Петербургскую художницу Сашу Скочиленко отправили в СИЗО по делу о фейках про армию 15:21
Умер французский актер Мишель Буке, известный по роли в «Игрушке» 15:11
Фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем не выйдет в России 15:07
Создатели сериала «The Телки» показали фрагмент финала. Осторожно, спойлеры 14:28
«Яндекс.Музыка» удалила подкаст Би-би-си о «военной операции» по требованию РКН 14:24
Отключить рекламу

Производитель Nurofen и Durex начал процесс передачи российского бизнеса

Денис Ламехов
Сегодня в 18:55

Британская компания Reckitt Benckiser, выпускающая среди прочего обезболивающее средство Nurofen, презервативы Durex и леденцы Strepsils, начала процесс передачи российского бизнеса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российское подразделение могут передать сотрудникам компании или третьей стороне. В Reckitt Benckiser пообещали сделать переход бизнеса новому инвестору плавным и сохранить выплаты зарплаты и бонусов российским сотрудникам до конца 2022 года. В штате компании в России 1300 человек.

Ранее Reckitt Benckiser приняла решение приостановить инвестиции на российской территории, включая рекламу и спонсорские контракты, из‑за «военной операции» на территории Украины, передает «Интерфакс».

Согласно информации издания Sostav.ru и исследовательской компании Mediascope, в 2020 году британский производитель находился на третьем месте в списке крупнейших рекламодателей России с бюджетом в 4,5 млрд рублей.

Помимо Nurofen, Durex и Strepsils компания производит товары под брендами Dosia, Tiret, Vanish, Veet, Clearasil, AirWick, Calgon, Cillit Bang и другими — всего 19 торговых марок товаров для дома, средств по уходу за здоровьем и для личной гигиены.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить