Производитель Nurofen и Durex начал процесс передачи российского бизнеса

Британская компания Reckitt Benckiser, выпускающая среди прочего обезболивающее средство Nurofen, презервативы Durex и леденцы Strepsils, начала процесс передачи российского бизнеса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российское подразделение могут передать сотрудникам компании или третьей стороне. В Reckitt Benckiser пообещали сделать переход бизнеса новому инвестору плавным и сохранить выплаты зарплаты и бонусов российским сотрудникам до конца 2022 года. В штате компании в России 1300 человек.

Ранее Reckitt Benckiser приняла решение приостановить инвестиции на российской территории, включая рекламу и спонсорские контракты, из‑за «военной операции» на территории Украины, передает «Интерфакс».

Согласно информации издания Sostav.ru и исследовательской компании Mediascope, в 2020 году британский производитель находился на третьем месте в списке крупнейших рекламодателей России с бюджетом в 4,5 млрд рублей.

Помимо Nurofen, Durex и Strepsils компания производит товары под брендами Dosia, Tiret, Vanish, Veet, Clearasil, AirWick, Calgon, Cillit Bang и другими — всего 19 торговых марок товаров для дома, средств по уходу за здоровьем и для личной гигиены.