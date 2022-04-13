перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ank Kumar / Wikimedia Commons
Опрос: 57% граждан Германии высказались против эмбарго на российские газ и нефть 19:13
Производитель Nurofen и Durex начал процесс передачи российского бизнеса 18:55
В джунглях Коста-Рики обнаружили огромные каменные шары. Их предназначение неизвестно 18:39
Turkish Airlines отменила апрельские и майские рейсы из Екатеринбурга в Стамбул 18:05
В московском ЖК появилась детская площадка, созданная по эскизам художницы-абстракционистки 17:58
Doggettx/Wikimedia
Европейское космическое агентство прекратит участие в российских лунных миссиях 17:56
Швейцария приняла пятый пакет санкций Евросоюза против России 17:17
Производитель кофе Lavazza остановит работу в России 17:14
Карты «Мир» перестали работать при оплате через SberPay 16:55
Альбом Post Malone «Twelve Carat Toothache» выйдет в мае 16:38
Sabrina Mazzeo/Unsplash
Великобритания расширила санкционные списки и запретила экспорт стали из России 16:24
Компания А24 приостановила прокат своих фильмов в России 16:14
Российская редакция National Geographic запускает новый журнал Russian Traveler 16:05
СМИ: Кипр может лишить гражданства россиян, попавших под санкции ЕС 15:35
Kion покажет документальный фильм о «Спартаке» к столетию клуба 15:28
Страница Саши Скочиленко на «Стихи.ру»
Петербургскую художницу Сашу Скочиленко отправили в СИЗО по делу о фейках про армию 15:21
Умер французский актер Мишель Буке, известный по роли в «Игрушке» 15:11
Фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем не выйдет в России 15:07
Создатели сериала «The Телки» показали фрагмент финала. Осторожно, спойлеры 14:28
«Яндекс.Музыка» удалила подкаст Би-би-си о «военной операции» по требованию РКН 14:24
Отключить рекламу

Turkish Airlines отменила апрельские и майские рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

Виктория Шанина
Сегодня в 18:05

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты из Екатеринбурга в Стамбул в апреле–мае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга», — заявили в пресс-службе.

Причину отмены рейсов пресс-служба Кольцово не знает.

10 марта на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) появилось сообщение о том, что Turkish Airlines приостанавливает продажу билетов в третьи страны для россиян из‑за технических проблем, связанных с блокировкой российских карт Visa и Mastercard за рубежом. Перевозчик опроверг эту информацию, заявив, что не вводит никаких ограничений для россиян.

Позже власти Турции официально отказались присоединяться к санкциям Запада в отношении России. Глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу заявил, что такие меры не решают проблем.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Turkish Airlines
Аэропорт Кольцово
Ассоциация туроператоров России
Visa
Люди
Мевлют Чавушоглу
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить