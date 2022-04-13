Turkish Airlines отменила апрельские и майские рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты из Екатеринбурга в Стамбул в апреле–мае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга», — заявили в пресс-службе.

Причину отмены рейсов пресс-служба Кольцово не знает.

10 марта на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) появилось сообщение о том, что Turkish Airlines приостанавливает продажу билетов в третьи страны для россиян из‑за технических проблем, связанных с блокировкой российских карт Visa и Mastercard за рубежом. Перевозчик опроверг эту информацию, заявив, что не вводит никаких ограничений для россиян.

Позже власти Турции официально отказались присоединяться к санкциям Запада в отношении России. Глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу заявил, что такие меры не решают проблем.