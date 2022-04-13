В московском ЖК появилась детская площадка, созданная по эскизам художницы-абстракционистки

Представители Utro пояснили, что, если дети играют с понятными элементами вроде машинок или кораблей, их воображение работает в рамках заданной темы. Но если детское пространство не предлагает готовых сценариев, использует абстрактные детали, воображение ребенка развивается лучше — он сам придумывает игры.

Эскизы для арт-объектов — всего их десять штук — нарисовала московская художница-абстракционистка Мария Сомик. Главной идеей детской площадки было развитие ребенка в процессе игры.

На территории ЖК «Метрополия» создали детскую площадку с игровыми арт-объектами. Ее разработкой занималось архитектурное бюро Utro. Подробностями с «Афишей Daily» поделились его представители.

Отдельным игровым элементом стал ландшафт площадки. Благодаря разновысотным поверхностям дети могут бегать, перепрыгивать с кочки на кочку и прятаться за холмами. Пока дети играют, родители могут проводить время на длинных скамьях в тени деревьев или под большим навесом у песочницы.

«Меня как художника всегда впечатляет, когда ты видишь в реальности то, что создал на плоской бумаге. И пока я рисовала скетчи, я думала о том, что этот проект будет дарить радость детям каждый день», — сказала автор эскизов.

Мария Сомик училась в МГХПА имени С.Г.Строганова на дизайнера интерьера, а позже закончила Лондонский университет искусств по направлению MA Fine Art. Ее работы участвовали в выставках в России, Англии и Нидерландах.