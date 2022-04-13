Европейское космическое агентство прекратит участие в российских лунных миссиях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, ЕКА не будет сотрудничать с Россией в рамках предстоящих проектов «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

«Луна-25» — первая миссия к этой планете в российской истории со времен СССР — призвана исследовать верхний слой поверхности Луны в районе Южного полюса, чтобы оценить долю воды в лунном веществе, а также исследовать экзосферу планеты и отработать технологии посадки с помощью съемки поверхности c низкой орбиты.

Последний проект Европейское космическое агентство планировало осуществить совместно с российскими специалистами при помощи телекамеры Pilot-D. Сейчас, согласно сообщению ЕКА, контракт по транспортировке камеры передан другому поставщику.

Доставка бура Prospect и оборудования для анализа летучих частиц (ранее в составе миссии «Луна-27») будет осуществлена НАСА. Способы протестировать систему высокоточной посадки Pilot (ранее также в рамках «Луны-27») ЕКА сейчас рассматривает.

12 апреля Владимир Путин сообщил, что Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить миссию «Луна-25». Реализация намечена на третий квартал 2022 года.