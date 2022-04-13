Итальянский производитель кофе Lavazza остановит работу в России из‑за «военной операции» на территории Украины. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

На Украине дистрибуция товаров будет временно заморожена из‑за невозможности осуществлять поставки, отметил производитель.

Согласно последним доступным данным, в 2020 году выручка Lavazza в России выросла на 30%, что компания назвала превосходным результатом, однако не раскрыла точную цифру оборота в стране. Всего в 2020-м производитель заработал 2,1 млрд евро.

После начала «военной операции» множество международных компаний покинули российский рынок или приостановили деятельность в стране. Среди них IKEA, OBI, H&M, Uniqlo, Netflix, Nike, Kering, LVMH, Inditex, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo. По подсчетам Йельского университета, к 13 апреля о своем уходе из России объявили более 600 компаний.