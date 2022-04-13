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Альбом Post Malone «Twelve Carat Toothache» выйдет в мае

Денис Ламехов
Сегодня в 16:38

Альбом «Twelve Carat Toothache» Остина Поста, известного как Post Malone, выйдет в мае 2022 года. Об этом сообщает Billboard со ссылкой на заявление менеджера артиста Дре Лондона.

Хронометраж пластинки составит 45 минут — это будет самый короткий полноформатник в карьере музыканта. В начале января Дре Лондон сообщил, что альбом готов к выпуску. Он намекнул: лейбл Republic Records, подразделение Universal Music, откладывает его выход.

В интервью Пост Мэлоун заявил, что не готов идти на компромиссы со звукозаписывающей компанией на тему музыкального содержания альбома и стремится избежать проходных песен, которые бы присутствовали на пластинке лишь для количества.

Музыкант добавил, что вышедший в ноябре 2021-го совместный трек с The Weeknd под названием «One Right Now» станет главным синглом из нового альбома.

Предыдущий лонгплей Post Malone «Hollywood’s Bleeding» увидел свет в 2019 году. В него вошли 17 треков, среди приглашенных артистов отметились Оззи Осборн, Янг Таг, Трэвис Скотт, Future, SZA и другие.

Тогда «Афиша Daily» назвала Поста главным поп-артистом момента — предлагаем перечитать архивный материал.

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