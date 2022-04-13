Российская редакция National Geographic запускает новый журнал Russian Traveler

Российская редакция National Geographic приостанавливает работу своего сайта и запускает новый журнал Russian Traveler. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале издания.

Редакция сообщает: «На сайте Rtraveler.ru вы найдете заметки о путешествиях по нашей планете, последние новости науки, природы и техники, рассказы о традициях народов мира и многое другое. Мы каждый день узнаем все больше о прошлом, настоящем и будущем Земли и космоса и очень хотим продолжать делиться с вами этими знаниями».

Фотохостинг российского подразделения National Geographic также продолжит работу и сохранит накопленный контент, но под брендом Russian Traveler.

В печатном виде в России официальное издание Национального географического общества США выходило с 2003 года. Сайт Nat-geo.ru был зарегистрирован в 2011 году.