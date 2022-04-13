Kion покажет документальный фильм о «Спартаке» к столетию клуба

22 апреля в онлайн-кинотеатре Kion состоится эксклюзивная премьера документального фильма «Мы — Спартак» к столетию клуба.

В картине представлен коллективный портрет самых преданных болельщиков «Спартака» из разных поколений, городов и социальных слоев.

«Всенародная любовь, выходящая далеко за пределы Москвы и даже России — это то, чем не может похвастаться ни один клуб в нашей стране. Золотые времена сменяются трофейной засухой, великие тренеры сменяются посредственными, большие победы чередуются с обиднейшими и даже позорными поражениями. Но любовь болельщиков и страсть фанатов — это тот фундамент, на котором стоит клуб», — сказано в описании фильма.

Главными героями картины стали люди, которые были неразрывно связаны с историей клуба на протяжении многих лет. Кроме того, в фильме покажут уникальную, ранее не публиковавшуюся, хронику событий фанатского движения 90-х и 2000-х.

Автором проекта выступил многолетний болельщик клуба и режиссер Юрий Чичков, а сценаристом — Галина Масалова. Героями и спикерами документального фильма стали бывший футболист Никита Симонян, правнучка Николая Старостина Наталья Королева, футболисты-чемпионы Андрей Тихонов, Артем Ребров и многие другие.