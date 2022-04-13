перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Kion покажет документальный фильм о «Спартаке» к столетию клуба 15:28
Страница Саши Скочиленко на «Стихи.ру»
Петербургскую художницу Сашу Скочиленко отправили в СИЗО по делу о фейках про армию 15:21
Умер французский актер Мишель Буке, известный по роли в «Игрушке» 15:11
Фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем не выйдет в России 15:07
Создатели сериала «The Телки» показали фрагмент финала. Осторожно, спойлеры 14:28
«Яндекс.Музыка» удалила подкаст Би-би-си о «военной операции» по требованию РКН 14:24
David Lynch Collection/YouTube
«У меня не выходит новый фильм»: Дэвид Линч опроверг информацию о премьере его новой работы в Каннах Обновлено в 14:22
Минфин выплатит 8 млн рублей двум матерям и их детям, которых перепутали в роддоме в 1982 году 14:15
Кудрин: инфляция в России по итогам года может составить от 17 до 20% 14:10
ФК «Спартак» обновил логотип по просьбе болельщиков 13:24
Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тыс. рублей по делу о нарушении авторских прав 13:21
Власти выплатят российским авиакомпаниям субсидии на 110 млрд рублей 12:39
government.ru
Белоусов: российская экономика снизилась на 11% в промышленности и торговле 12:08
В России выявили 11 754 новых случая COVID-19 11:39
«Коммерсант»: иностранные магазины отказываются обслуживать карты UnionPay, выпущенные в РФ 11:06
Warner Bros. показала первые 10 минут «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли 10:35
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Мобильное приложение Сбербанка удалили из Google Play 10:11
«Афиша» разыгрывает сертификаты на покупку билетов 9:40
Борис Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время карантина 9:38
Россия готова продавать дружественным странам нефть в любом диапазоне цен 8:55
Отключить рекламу

Kion покажет документальный фильм о «Спартаке» к столетию клуба

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:28

22 апреля в онлайн-кинотеатре Kion состоится эксклюзивная премьера документального фильма «Мы — Спартак» к столетию клуба.

В картине представлен коллективный портрет самых преданных болельщиков «Спартака» из разных поколений, городов и социальных слоев.

«Всенародная любовь, выходящая далеко за пределы Москвы и даже России — это то, чем не может похвастаться ни один клуб в нашей стране. Золотые времена сменяются трофейной засухой, великие тренеры сменяются посредственными, большие победы чередуются с обиднейшими и даже позорными поражениями. Но любовь болельщиков и страсть фанатов — это тот фундамент, на котором стоит клуб», — сказано в описании фильма.

Главными героями картины стали люди, которые были неразрывно связаны с историей клуба на протяжении многих лет. Кроме того, в фильме покажут уникальную, ранее не публиковавшуюся, хронику событий фанатского движения 90-х и 2000-х.

Автором проекта выступил многолетний болельщик клуба и режиссер Юрий Чичков, а сценаристом — Галина Масалова. Героями и спикерами документального фильма стали бывший футболист Никита Симонян, правнучка Николая Старостина Наталья Королева, футболисты-чемпионы Андрей Тихонов, Артем Ребров и многие другие.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Спартак
Люди
Никита Симонян
Николай Старостин
Наталья Королева
Андрей Тихонов
Артем Ребров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить