Умер французский актер Мишель Буке, известный по роли в «Игрушке»

В возрасте 96 лет умер французский актер театра и кино Мишель Буке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное агентство AFP.

Буке скончался в больнице в Париже. Причины его смерти не раскрываются.

Мишель Буке с семи лет воспитывался в интернате. Затем он работал помощником пекаря, стоматолога и клерком в банке. В 1943 году он начал брать уроки актерского мастерства и уже в 1944-м получил главную роль в театре.

К 1947 году Буке, уже став признанным театральным актером, впервые сыграл в кино — это была историческая драма «Господин Венсан». Всего за свою карьеру актер успел сняться более чем в 100 фильмах и сериалах.

В России Мишель Буке наиболее известен по роли миллионера Пьера Рамбаль-Коше в комедийном фильме «Игрушка» 1976 года. Главную роль в картине сыграл Пьер Ришар.

Буке дважды становился лауреатом премии «Сезар» в номинации «Лучший актер». Награды ему принесли роли в фильмах «Как я убил своего отца» и «Прохожий с Марсова поля».