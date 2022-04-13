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Фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем не выйдет в России

Денис Ламехов
Сегодня в 15:07

Комедия «Невыносимая тяжесть огромного таланта» не выйдет в российский прокат. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Релиз картины был намечен на 21 апреля. Главную роль в ней исполнил Николас Кейдж, сыграв себя в двух версиях — молодого и более взрослого. В декабре 2021 года кинокомпания Lionsgate опубликовала тизер картины. В ролике Кейдж отдыхает в сауне с актером и комиком Нилом Патриком Харрисом и рассказывает, как много денег он задолжал.

Чтобы рассчитаться с кредиторами, актер отправляется на день рождения к своему фанату за 1 млн долларов. Кинозвезда узнает об опасной деятельности поклонника и знакомится с агентом ЦРУ, которая просит актера помочь в расследовании и задержании преступника. Кейдж соглашается.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», Lionsgate приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры после начала «военной операции» России на территории Украины. Ранее это сделали Walt Disney, Sony и Warner Bros.

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