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Минфин выплатит 8 млн рублей двум матерям и их детям, которых перепутали в роддоме в 1982 году

Виктория Шанина
Сегодня в 14:15

Челябинский областной суд обязал Минфин выплатить компенсацию в размере 8 млн рублей двум жительницам города и их дочерям, которых перепутали в роддоме в 1982 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Соответствующий иск подали потерпевшие — матери Василя Баймурзина и Валентина Баулина, а также дочери Алена Романова и Гульсина Кудрякова. Они требовали выплату по 10 млн рублей на каждую, но суд удовлетворил иск частично — они получат по 2 млн рублей.

«Подобные дела, как правило, оканчиваются взысканием сумм в пределах 1 млн рублей. Мы сумели доказать нравственные и физические страдания, которые имели место быть длительное время, и взыскали по 2 млн рублей», — заявил адвокат девушек Вячеслав Курилин.

Василя Баймурзина и Валентина Баулина родили девочек в июле 1982 года. Еще тогда у Баулиной появились сомнения, что темноволосый ребенок — ее дочь. Но сотрудники роддома утверждали, что перепутать детей невозможно.

Супруг Валентины обвинял ее в измене, применяя к ней психическое и физическое насилие, от чего страдала и ее дочь Алена. Когда девочки были подростками, семья Баулиных связалась с Баймурзиными, пытаясь установить истину, но Василя была уверена, что Гульсина — ее родная дочь.

В феврале 2021 года Василя Баймурзина и Валентина Баулина и их дети попали на ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ. Экспертиза, которую провели в рамках шоу, показала, что Василя — биологическая мать Алены, а Валентина — Гульсины. Повторный тест ДНК подтвердил результат. Как младенцев перепутали в роддоме, установить не удалось.

В апреле 2021 года женщины уже обращались в Кизильский районный суд. Однако тогда их иски были отклонены. Основание — в 1982 году в СССР не существовало норм о компенсации морального вреда, появились они только в 1991-м.

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