«Яндекс.Музыка» удалила подкаст Би-би-си о «военной операции» по требованию РКН

Сервис «Яндекс.Музыка» удалил подкаст Русской службы Би-би-си под названием «Что это было» по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Яндексе» рассказали, что получили уведомление от РКН с требованием заблокировать доступ к подкасту и уведомили об этом Би-би-си.

В подкасте ежедневно с 24 февраля рассказывали о «военной операции» России на территории Украины.

4 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт Русской службы Би-би-си, а 16 марта ограничил доступ к международному сайту издания. Причина — «систематическое распространение фейков» о «военной операции» России на Украине.