В парке «Покровское-Стрешнево» начали реставрировать оранжерею

Наряду с главным домом, церковью и оградой, оранжерея — одно из немногих сооружений старой усадьбы, которые сохранились со времен XVIII — начала XIX веков. В ходе работ по реставрации специалисты будут опираться на архивные материалы и чертежи, чтобы вернуть строению изначальный вид. После реставрации здание приспособят под эколого-просветительскую деятельность.

В 2022 году в ходе работ по сохранению и восстановлению территории парка «Покровское-Стрешнево» проведут реставрацию оранжереи. Сейчас она находится в аварийном состоянии, рассказали «Афише Daily» в столичном департаменте капремонта.

«Композиция здания — два симметричных стеклянных крыла, в которых выращивались растения, и полукруглый зал в центре. Его судьба не сильно отличается от судьбы господского дома. Оно несколько раз перепрофилировалось, какое‑то время в нем была псарня, когда‑то работал ресторан, при устройстве которого сооружение было сильно искажено. В 1990-х оранжерею полностью восстановили, но после забросили, и она довольно быстро пришла в упадок».

Неоднократно здание переходило из рук в руки. Периодически там случались мелкие пожары, так как в оранжерее ночевали бездомные. В 2017 году произошел самый крупный пожар — строение было почти уничтожено.

В итоге здание передали в собственность города. На тот момент в оранжерее уже были разбиты все окна, отсутствовали двери, помещения были завалены мусором, стены полукруглого зала расписаны граффити, одно крыло здания полностью обрушилось, разрушался купол и обваливались остатки строения.

Сейчас весь мусор уже вывезли, провели демонтаж сгоревших конструкций, включая кирпичные перегородки. Специалисты уже разобрали поздние оконные и дверные заполнения проемов.

«На центральном объеме воссоздадут конфигурацию купола со шпилем, а на крыльях скатную кровлю со слуховыми окнами. Восстановят композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания конца XVIII — начала XIX веков, включая размер, форму, местоположение, оформление оконных и дверных проемов, а также белокаменный цоколь и подиум с колоннадой тосканского ордера и венчающие профилированные карнизы полукруглого зала», — отметил Мельников.