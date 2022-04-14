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В парке «Покровское-Стрешнево» начали реставрировать оранжерею

Виктория Шанина
Сегодня в 9:40

В 2022 году в ходе работ по сохранению и восстановлению территории парка «Покровское-Стрешнево» проведут реставрацию оранжереи. Сейчас она находится в аварийном состоянии, рассказали «Афише Daily» в столичном департаменте капремонта.

Наряду с главным домом, церковью и оградой, оранжерея — одно из немногих сооружений старой усадьбы, которые сохранились со времен XVIII — начала XIX веков. В ходе работ по реставрации специалисты будут опираться на архивные материалы и чертежи, чтобы вернуть строению изначальный вид. После реставрации здание приспособят под эколого-просветительскую деятельность.

«Композиция здания — два симметричных стеклянных крыла, в которых выращивались растения, и полукруглый зал в центре. Его судьба не сильно отличается от судьбы господского дома. Оно несколько раз перепрофилировалось, какое‑то время в нем была псарня, когда‑то работал ресторан, при устройстве которого сооружение было сильно искажено. В 1990-х оранжерею полностью восстановили, но после забросили, и она довольно быстро пришла в упадок».
Сергей Мельников
Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы

Неоднократно здание переходило из рук в руки. Периодически там случались мелкие пожары, так как в оранжерее ночевали бездомные. В 2017 году произошел самый крупный пожар — строение было почти уничтожено.

В итоге здание передали в собственность города. На тот момент в оранжерее уже были разбиты все окна, отсутствовали двери, помещения были завалены мусором, стены полукруглого зала расписаны граффити, одно крыло здания полностью обрушилось, разрушался купол и обваливались остатки строения.

Сейчас весь мусор уже вывезли, провели демонтаж сгоревших конструкций, включая кирпичные перегородки. Специалисты уже разобрали поздние оконные и дверные заполнения проемов.

«На центральном объеме воссоздадут конфигурацию купола со шпилем, а на крыльях скатную кровлю со слуховыми окнами. Восстановят композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания конца XVIII — начала XIX веков, включая размер, форму, местоположение, оформление оконных и дверных проемов, а также белокаменный цоколь и подиум с колоннадой тосканского ордера и венчающие профилированные карнизы полукруглого зала», — отметил Мельников.

© mos.ru
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© mos.ru
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Сохранившуюся кирпичную кладку расчистят и докомпонуют, утраченную — восстановят. В полукруглом зале расчистят свод от поздних закрасок, уберут плесень в помещении, проведут укрепление каменной кладки, затем все заново оштукатурят и покрасят. Также в ходе работ к зданию оранжереи подведут инженерные сети. В теплицах восстановят колонны и повал — архитектурную особенность оранжереи в холодном климате, деревянную стену-экран, направляющую солнечное тепло через стеклянную кровлю внутрь теплицы.

Все работы проведут под контролем специалистов Мосгорнаследия.

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