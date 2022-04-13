«Коммерсант»: иностранные магазины отказываются обслуживать карты UnionPay, выпущенные в РФ

Многие иностранные магазины и их банки-эквайеры не проводят операции по картам китайской платежной системы UnionPay, выпущенным в России. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что протестировать UnionPay за рубежом удалось лишь единицам. Один из держателей сказал, что в США карту почти нигде не приняли, хотя о таких проблемах в других странах неизвестно.

Оплачивать покупки в интернете картой UnionPay тоже зачастую не удается. Публично банки не говорят о проблеме, но в их колл-центрах подтверждают, что невозможность оплаты — распространенное явление.

В неофициальных беседах банкиры говорят, что иностранные онлайн-магазины решили просто не обслуживать россиян на фоне конфликта РФ с Украиной, хотя санкции этого не предусматривают. Такие игроки запрещают банкам-эквайерам проводить платежи по российским картам вне зависимости от платежной системы.

Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова считает, что на ситуацию могла бы повлиять сама UnionPay. По ее словам, любая платежная система обязана обеспечить единые принципы обслуживания для всех держателей карт.

В российских банках, а также в UnionPay не ответили на официальные запросы «Коммерсанта».

C 10 марта Visa и Mastercard остановили работу в России из‑за «военной операции» на Украине. В качестве одной из альтернатив для трансграничных операций российские банки предложили карты системы UnionPay, которая работает в 180 странах, включая США и ЕС. Сейчас такие карты выпускают 10 кредитных организаций в РФ.