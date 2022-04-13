Warner Bros. показала первые 10 минут «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли

В ролике Загадочник убивает свою первую жертву в хэллоуиновскую ночь, пока Бэтмен бродит по ночному Готэму, а комиссар Джеймс Гордон зажигает Бэт-сигнал. «Когда свет падает в небо, это не просто призыв. Это предупреждение», — произносит супергерой.

Картина рассказывает о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету супергерой, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйн.

В ролях: Роберт Паттинсон (Бэтмен), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Джеффри Райт (комиссар Гордон), Энди Серкис (Альфред), Колин Фаррелл (Пингвин) и Пол Дано (Загадочник).

В начале марта крупнейшие американские студии Walt Disney, Sony и Warner Bros. приостановили показы своих фильмов в России из‑за «военной операции» на территории Украины.

Так, в прокат не вышел «Бэтмен», чья премьера была намечена на 2 марта. На неопределенный срок был перенесен и релиз «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли.