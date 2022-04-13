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Борис Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время карантина

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:38

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки, которые устраивал на Даунинг-стрит во время жесткого карантина в Лондоне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Политик также оплатил штраф за мероприятие, которое состоялось 19 июня 2020 года — в его день рождения. О какой сумме идет речь, неизвестно.

«Я понимаю возмущение, которые многие чувствуют из‑за того, что я сам потерпел неудачу, когда дело дошло до соблюдения тех самых правил, которые возглавляемой мной правительство ввело, чтобы защитить граждан», — отметил премьер.

Из‑за нарушения локдауна оппозиционные политики призвали Джонсона и министра финансов Ришу Сунака уйти в отставку. Премьер заявил, что хотел бы продолжить выполнять свои полномочия, «а также решать проблемы, с которыми сталкивается страна». Среди приоритетных задач — обеспечение провала «военной операции» России на территории Украины, а также «снижение нагрузки на семьи, вызванной ростом цен на энергоносители».

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