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Hulu показал трейлер экранизации романа Салли Руни «Разговоры с друзьями» 2:46
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Hulu показал трейлер экранизации романа Салли Руни «Разговоры с друзьями»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:46

В сети появился трейлер сериала «Разговоры с друзьями» — киноадаптации одноименного романа ирландской писательницы Салли Руни, вышедшего в 2017 году. Ролик опубликовали на ютьюб-канале стримингового сервиса Hulu.

Видео знакомит зрителей с главной героиней «Разговоров с друзьями» — 21-летней студенткой Фрэнсис, роль которой исполняет Элисон Оливер. В сериале ей предстоит столкнуться с собственными сомнениями и неуверенностью в себе.

Фрэнсис встретит очаровательного женатого мужчину, с которым у нее завяжется страстный роман. Это заставит девушку переосмыслить свой жизненный опыт, роман с лучшей подругой Бобби и превратности любви.

Премьера сериала состоится на Hulu 15 мая. Помимо Оливер, в нем снялись Джо Элвин («Фаворитка», «Гарриет»), Саша Лейн («Американская милашка», «Хеллбой») и Джемайма Керк («Девчонки», «Половое воспитание»).

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