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Том Хэнкс спродюсирует сериал о Второй мировой войне для Apple TV+

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:21

Двукратный обладатель премии «Оскар» Том Хэнкс вместе с кинопродюсером Гари Гетцманом («Что знает Оливия», «Ларри Краун») спродюсирует сериал о Второй мировой войне для стримингового сервиса Apple TV+. Об этом сообщил Deadline.

Проект будет называться «Властелины воздуха» («Masters of the Air»). Он будет создан в рамках многолетнего эксклюзивного контракта с Apple TV+. Разработкой шоу займутся Playtone, Apple Studios и компания Стивена Спилберга Amblin Television.

Ранее Playtone уже выпускала проекты, посвященные Второй мировой войне — драму «Тихий океан» о морских пехотинцах и экранизацию книги Стивена Амброуза «Братья по оружию». Оба мини-сериала вышли на HBO.

«Властелины воздуха» расскажут о молодых американских пилотах, оказавших влияние на исход войны. Одного из центральных героев сыграет Остин Батлер, исполняющий главную роль в байопике База Лурмана об Элвисе Пресли.

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