Новый президент Чили переехал в гетто, чтобы улучшить там условия жизни

Новый президент Чили Габриэль Борич переехал в неблагополучный район города Сантьяго — Юнгай, чтобы улучшить там условия жизни. Местные жители утверждают, что этот шаг уже дал свои плоды. Об этом сообщил Bloomberg.

Этот район чилийской столицы появился еще в 1839 году. В нем расположено множество старинных усадеб и домов в стиле ар деко и Баухаус. Однако сегодня Юнгай находится в упадке: исторические здания исчезают, а эту часть города все чаще называют гетто.

«Мы хотим восстановить те районы, которые сегодня находятся под угрозой, исходящей от ненасытных застройщиков, преступников или наркоторговцев», — сказал Борич.

В Чили отсутствует официальная президентская резиденция, поэтому вопрос о месте проживания лидера страны решается индивидуально в каждом случае. Предыдущий глава Чили Себастьян Пинера проживал в собственном особняке, другие же переезжали в новые дома, соответствующие требованиям безопасности. Все они располагались в самых богатых районах.

Борич же поселился в Юнгае, где горожане жалуются на неубранный мусор, перенаселенные дома мигрантов, уличную торговлю наркотиками. «Прогуливаясь по улице, вы увидите покрытые граффити здания вперемежку с модными ресторанами и музеями и, вероятно, несколько бездомных собак», — описывает район Bloomberg.

По словам владельца местного магазина Алексиса Годоя, в последние годы ситуация с преступностью в Юнгае ухудшилась — мужчина даже начал закрывать свой магазин на полтора часа раньше обычного из соображений безопасности. Он надеется, что соседство с президентом пойдет Юнгаю на пользу.

Член муниципального совета Сантьяго Росарио Карвахаль утверждает, что активность граждан в пекарнях, магазинах и ресторанах в Юнгае уже выросла. Карвахаль также живет в этом районе, на одной улице с Боричем. В Юнгае стали чаще появляться полицейские машины, отметила она, а наркоторговцы перемещают свои магазины подальше от района.