Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из совета директоров

Генеральный директор Ozon Александр Шульгин покинул свой пост и вышел из совета директоров компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Причиной такого решения стали наложенные на него персональные санкции Евросоюзом и Австралией.

Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления. В его состав войдут представители команды топ-менеджмента Ozon. Совет будет отвечать за принятие стратегических решений и управление операционной деятельностью компании.

Место Шульгина в совете директоров займет финансовый директор Ozon Игорь Герасимов.

По данным компании, в настоящее время Ozon Holdings PLC и его дочерние организации не включены в какие‑либо санкционные списки.

24 февраля США наложили санкции на Ozon Bank. Однако 31 марта Минфин США исключил банковскую компанию ретейлера из санкционного списка.