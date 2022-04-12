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Авиастроительная компания Airbus призвала Запад не вводить эмбарго на российский титан

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:30

Авиастроительная компания Airbus призвала западные страны не вводить эмбарго на российский титан. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на исполнительного директора копмании Гийома Фори.

Фори назвал эмбарго «неприемлемой» мерой. По его мнению, запрет на импорт титана серьезно навредит промышленности, но не затронет существенно российскую экономику.

Предприниматель добавил, что Airbus занимается поиском альтернативных источников титана. Кроме того, в кратко- и среднесрочной перспективах концерн может использовать имеющиеся запасы. Однако компания закупает 60% используемого для создания самолетов титана именно в России.

Ранее от российского сырья отказался конкурент Airbus — Boeing. Американская компания заявила, что временна сможет использовать накопленные запасы, они позволят продолжать производство воздушных судов без перебоев.

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