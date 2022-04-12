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Суд освободил осужденного за госизмену физика Ковалева по состоянию здоровья

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:12

Лефортовский суд Москвы из‑за болезни освободил от наказания экс-начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) и Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева. Он был осужден за государственную измену, сообщает «Интерфакс».

Суд установил, что у ученого есть заболевание, которое препятствует ему отбывать наказание. Отмечается, что официального комментария от пресс-службы суда и защиты Ковалева не поступало.

В 2020 году Ковалев был осужден на семь лет колонии строгого режима по статье 275 УК (шпионаж, выдача гостайны). Тогда ученый полностью признал свою вину.

Уголовное дело Ковалева было объединено с делом его учителя — сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Он также обвинялся в госизмене.

По данным защиты, Кудрявцев проходил по делу о передаче секретных данных, которые могут использоваться для создания новых видов вооружения, в брюссельский Фон-Кармановский институт гидродинамики. Свою вину ученый не признал.

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