перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В НАСА установили размер самого большого ядра кометы из наблюдавшихся астрономами 21:08
В Пушкинский музей вернулась картина, задержанная на финской таможне 21:03
«Новая газета» назвала имя предполагаемого нападавшего на главреда Дмитрия Муратова 21:01
Приговор редакторам Doxa, перезапуск журнала «Большой город» и другие новости дня
20:32 дайджест
Центр документального кино вновь покажет фильмы о Егоре Летове и «Гражданской обороне» 19:53
Против увольнения Константина Райкина выступила Анна Чиповская 19:43
«Радио Свобода»* грозит 64 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента 19:41
Космонавты, инженеры и ученые развеяли основные мифы о космосе в плейлисте «Звука» 19:15
Interpol показали видео на новый трек «Something Changed» 19:10
«Комсомольская правда»/YouTube
События в Буче, переговоры с Киевом и санкции: о чем Путин и Лукашенко говорили на Восточном 18:25
«БК»: одна из больших голливудских студий обсуждает возвращение в российский прокат в июле 18:14
Фильм «Любовь и голуби» Владимира Меньшова выйдет в повторный прокат 21 апреля 18:10
В СПбГУ начали разработку аналога SWIFT 18:06
Последняя битва за Хоукинс в новом трейлере «Очень странных дел» 17:52
Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Минфин опроверг данные CNN о дефолте России по госдолгу 17:07
В метро Нью-Йорка произошла стрельба. Известно о 13 пострадавших 17:03
«Ведомости»: OBI продаст свой бизнес в России 17:03
Суд приговорил редакторов Doxa к двум годам исправительных работ 17:00
Политика Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение полиции Обновлено в 16:39
Jeff J Mitchell/Getty Images
ООН: более 4,6 млн украинцев бежали в соседние страны после начала «военной операции» 16:29
Отключить рекламу

В НАСА установили размер самого большого ядра кометы из наблюдавшихся астрономами

Семён Гудошников
Сегодня в 21:08

Космический телескоп НАСА «Хаббл» определил размер самого большого ядра кометы, которое когда‑либо наблюдали астрономы. Об этом говорится на сайте космического агентства.

Ученые посчитали, что диаметр кометы C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна составляет примерно 130 километров в поперечнике — это больше, чем штат Рот-Айленд, и в 50 раз превосходит размеры большинства известных комет. Масса ядра оценивается 500 трлн тонн, что в 100 тыс. раз превышает массу типичной кометы, обнаруженной ближе к Солнцу.

Небесное тело летит к центру Солнечной системы от ее края со скоростью 35 тыс. километров в час. Однако переживать не стоит — болид не окажется к Солнцу ближе, чем на 1,6 млрд километров — это немного больше, чем расстояние до Сатурна. А значит и с Землей комета столкнуться не может. На минимальном расстоянии от центра Солнечной системы небесное тело окажется примерно в 2031 году.

Комета была обнаружена астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном на архивных изображениях, полученных в ходе исследования темной энергии в обсерватории Серро-Тололо в Чили. Впервые ученые смогли наблюдать небесное тело в ноябре 2010 года, когда оно находилось в 4,8 млрд километров от Солнца.

Предыдущей рекордсменкой была комета C/2002 VQ94 с диаметром ядра в 96,5 километров. Ее обнаружили в 2002 году в рамках проекта LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research).

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить