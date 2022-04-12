В НАСА установили размер самого большого ядра кометы из наблюдавшихся астрономами

Ученые посчитали, что диаметр кометы C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна составляет примерно 130 километров в поперечнике — это больше, чем штат Рот-Айленд, и в 50 раз превосходит размеры большинства известных комет. Масса ядра оценивается 500 трлн тонн, что в 100 тыс. раз превышает массу типичной кометы, обнаруженной ближе к Солнцу.

Небесное тело летит к центру Солнечной системы от ее края со скоростью 35 тыс. километров в час. Однако переживать не стоит — болид не окажется к Солнцу ближе, чем на 1,6 млрд километров — это немного больше, чем расстояние до Сатурна. А значит и с Землей комета столкнуться не может. На минимальном расстоянии от центра Солнечной системы небесное тело окажется примерно в 2031 году.

Комета была обнаружена астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном на архивных изображениях, полученных в ходе исследования темной энергии в обсерватории Серро-Тололо в Чили. Впервые ученые смогли наблюдать небесное тело в ноябре 2010 года, когда оно находилось в 4,8 млрд километров от Солнца.

Предыдущей рекордсменкой была комета C/2002 VQ94 с диаметром ядра в 96,5 километров. Ее обнаружили в 2002 году в рамках проекта LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research).