Беларусь ограничила вывоз соли и сахара, муки и макаронных изделий

В Беларуси ввели запрет на вывоз соли, сахара и других бакалейных изделий из‑за повышенного спроса в приграничных районах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Правительство страны заявило, что граждане покупают товары коммерческими партиями и вывозят их за пределы Беларуси.

Теперь из страны можно вывозить не более килограмма соли, сахара, гречневой и пшеничной муки, овсяных хлопьев, пшена, а также гречневой, рисовой, манной и овсяной крупы. Вывоз растительного масла ограничен до литра, а мясных, молочных и рыбных консервов до трех банок. Исключение составляют консервы для детского питания.

Отмечается, что ограничение не распространяется на товары, которые были куплены в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через госграницу Беларуси.