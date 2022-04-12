Приговор редакторам Doxa, перезапуск журнала «Большой город» и другие новости дня

Владимир Путин во время визита на космодром Восточный сделал ряд заявлений. В частности, сказал, что столкновение с антироссийскими силами на Украине было неизбежно, а цель «спецоперации» — помощь людям в Донбассе.

Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 19 апреля. Речь идет об 11 аэропортах: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Суд приговорил редакторов Doxa Аллу Гутникову, Армена Арамяна, Владимира Метелкина и Наташу Тышкевич к 2 годам исправительных работ. Меру пресечения в виде запрета определенных действий отменили в зале суда.

Константина Райкина уволили из Высшей школы сценических искусств (она же — Театральная школа Константина Райкина). Он занимал пост художественного руководителя вуза.

В Москве на 15 суток арестовали оппозиционера Владимира Кара-Мурзу за неповиновение полицейским. В рапортах о его задержании говорилось, что при виде правоохранителей политик «повел себя неадекватно и изменил траекторию движения».

Власти Белгорода объявили набор местных жителей в добровольную народную дружину. В нее может вступить любой желающий старше 18 лет без судимости и медицинских противопоказаний.

Япония ввела дополнительные санкции против 398 граждан России и 28 организаций. Кроме того, Япония с 19 апреля запретит импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia полностью прекращает работу на российском рынке. За последние недели компания приостановила поставки, прекратила новые инвестиции и проекты, а также начала выводить из России научно-исследовательскую деятельность.

App Store удалил приложения «Сбера». В компании сообщили, что уже установленные приложения продолжат работу, удалять их не нужно.

Компания «Креатив медиа» вновь запустила журнал «Большой город». Ресурс доступен по тому же адресу, что и его предшественник, издававшийся в 2000-х и 2010-х.

Депутат Госдумы Алексей Черняк предложил законодательно запретить YouTube как минимум на десять лет. По его словам, блокировку канала «Дума ТВ» можно расценивать как цензуру, провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации.

«Коммерсант» обнаружил, что владелец Papa John’s в России зарегистрировал несколько доменов, и предположил, что там ищут русское название для пиццерий. Среди вариантов — «Наш папа», «Суперпапа», «Пицца мир» и еще несколько.

Десятки российских издательств открыли для бесплатного чтения и прослушивания часть своих книг на «Букмейте». Мы выбрали десять из них.