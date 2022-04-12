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В Пушкинский музей вернулась картина, задержанная на финской таможне

Денис Ламехов
Сегодня в 21:03

Задержанная в Финляндии картина Поля Элле «Дама в белом» из собрания ГМИИ имени Пушкина вернулась в музей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полотно распаковали в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков в присутствии журналистов, эксперта-реставратора, а также хранителя Анны Познанской. «Картина в порядке, очевидных повреждений не обнаружено», — сообщил реставратор.

Познанская добавила: «Ящик всегда находился в особых климатических условиях, не важно, в музее она была, в грузовике или на финской границе. Как мы и рассчитывали, ничего страшного с картиной не случилось, и она прибыла к нам в том же состоянии, что и уезжала».

Произведение вернулось не в родной раме — ее заменят на прежнюю и вывесят в зале Ренуара. Вероятно, это произойдет уже на следующей неделе, рассказала Познанская.

4 апреля стало известно, что работы из собраний Эрмитажа, музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина», Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе.

Они возвращались с выставок в Италии и Японии. 8 апреля МИД Финляндии разрешил вернуть России задержанные работы. К текущему моменту помимо Пушкинского музея произведения из своих коллекций приняли Эрмитаж и пригородные петербургские музеи, Третьяковка и Государственный музей Востока.

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