«Афиша» разыгрывает сертификаты на покупку билетов

«Афиша» разыгрывает 2 сертификата по 3000 рублей на покупку билетов на сервисе. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

Поделиться своими впечатлениями от увиденного спектакля — написать отзыв на личной странице во «ВКонтакте», поставить хештег #театралити и упомянуть @afisha.

Сделать скриншот отзыва и разместить в комментариях под конкурсным постом.

Быть подписанным на «Афишу» во «ВКонтакте».

Двух победителей выберут 11 мая. Одного определит рандомайзер, а второго — жюри «Афиши», оценив оставленный отзыв.

В апреле в рамках акции ко Дню театра пользователи «Афиши» покупали билеты на спектакли со скидками. За это время сервис увеличил продажи билетов в три раза. Большинство участников акции (88%) стали клиентами Afisha.ru впервые.