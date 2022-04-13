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«Афиша» разыгрывает сертификаты на покупку билетов

Семён Гудошников
Сегодня в 9:40

«Афиша» разыгрывает 2 сертификата по 3000 рублей на покупку билетов на сервисе. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:


  • Поделиться своими впечатлениями от увиденного спектакля — написать отзыв на личной странице во «ВКонтакте», поставить хештег #театралити и упомянуть @afisha.
  • Сделать скриншот отзыва и разместить в комментариях под конкурсным постом.
  • Быть подписанным на «Афишу» во «ВКонтакте».

Двух победителей выберут 11 мая. Одного определит рандомайзер, а второго — жюри «Афиши», оценив оставленный отзыв.

В апреле в рамках акции ко Дню театра пользователи «Афиши» покупали билеты на спектакли со скидками. За это время сервис увеличил продажи билетов в три раза. Большинство участников акции (88%) стали клиентами Afisha.ru впервые.

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