Центр документального кино вновь покажет фильмы о Егоре Летове и «Гражданской обороне»

Московский Центр документального кино вновь покажет фильмы о Егоре Летове и группе «Гражданская оборона». Информация об этом появилась на сайте проекта.

20 и 23 апреля можно увидеть ленту «Сияние обрушится вниз» с записью последнего концерта группы в 2008 году, а 22-го и 24-го — документальную картину о ранних годах «Гражданской обороны» под названием «Здорово и вечно».

Оба фильма представит Наталья Чумакова — режиссер первой картины и соавтор второй, созданной вместе с режиссером Анной Цирлиной. Чумакова — бас-гитаристка «Гражданской обороны» и вдова Егора Летова.

Премьера ленты «Сияние обрушится вниз» прошла в 2018 году, «Здорово и вечно» впервые показали публике в 2014-м — предлагаем перечитать разговор «Афиши» с Натальей Чумаковой и архивную рецензию Максима Семеляка.