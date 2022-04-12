Космонавты, инженеры и ученые развеяли основные мифы о космосе в плейлисте «Звука»

Музыкальный сервис «Звук» (в прошлом «Сберзвук») создал плейлист с подборкой комментариев экспертов о космосе. Космонавты, сотрудники Роскосмоса и Ракетно-космической корпорации «Энергия», а также научные исследователи развеяли главные мифы о космосе, рассказали, куда идти учиться и какой будет космонавтика будущего.

Аудиокомментариями поделились инженеры Никита Чудинов, Илья Иванов и Дмитрий Ахмеров, главный редактор медиа Pro Космос — Александр Баулин, научный журналист Михаил Котов, председатель Совета молодых ученых Андрей Волынцев, четвертая женщина-космонавт в СССР и России Елена Серова, а также заместитель генерального директора космической компании Success Rockets Дарья Чудная.