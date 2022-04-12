Космонавты, инженеры и ученые развеяли основные мифы о космосе в плейлисте «Звука»

Музыкальный сервис «Звук» (в прошлом «Сберзвук») создал плейлист с подборкой комментариев экспертов о космосе. Космонавты, сотрудники Роскосмоса и Ракетно-космической корпорации «Энергия», а также научные исследователи развеяли главные мифы о космосе, рассказали, куда идти учиться и какой будет космонавтика будущего.
Аудиокомментариями поделились инженеры Никита Чудинов, Илья Иванов и Дмитрий Ахмеров, главный редактор медиа Pro Космос — Александр Баулин, научный журналист Михаил Котов, председатель Совета молодых ученых Андрей Волынцев, четвертая женщина-космонавт в СССР и России Елена Серова, а также заместитель генерального директора космической компании Success Rockets Дарья Чудная.
Пожалуй, самое необычное испытание — прохождение сурдокамеры. Это закрытое небольшое помещение (мы называли его почка), в котором вы находитесь без сна двое с половиной суток. В чем необычность этого испытания? Наверное, само испытание — не спать двое с половиной суток это очень тяжело. По мере прохождения этой тренировки вам дают определенные тесты и задачи и к концу их количество уменьшается. Вам, конечно же, все сильнее и сильнее хочется спать, но, если вы не пройдете это важное испытание, то считайте, что вы сорвали свой отбор космонавты.
Елена Серова
Четвертая женщина-космонавт в СССР и России
Мне кажется, что самый известный миф о еде космонавтов на борту это то, что они все время едят из тюбиков. И поддерживают этот миф мультипликаторы, которые в каждом новом мультфильме рисуют, как космонавты в космосе едят из тюбиков. На самом деле это далеко не так, и на международной космической станции космонавты едят практически ту же самую еду, что едим и мы на земле. Во-первых, речь идет о консервах, практически таких же, как и у нас на столе — есть мясные, рыбные и овощные. Кроме того, сублимированная пища, которая получается при помощи сублиматора, когда из еды забирают всю влажность, чтобы она была легкой и сухой. Уже на станции ее заливают водой, и она снова становится обычной. Самый простой пример сублимированной пищи — это растворимый кофе в кристалликах. А, еще, космонавты едят овощи и фрукты.
Михаил Котов
Научный журналист
Космонавтика для большинства жителей Земли кажется чем‑то далеким и недоступным, но, на самом деле, большинство людей даже не подозревают, что они ежедневно сталкиваются с космическими технологиями и напрямую взаимодействуют с космическими спутниками на орбите. Поэтому космонавтика настоящего и будущего — это космонавтика, построенная на сервисах, которые будут работать на основе космических данных и ежедневно улучшать жизнь на Земле.
Дарья Чудная
Заместитель гендиректора Success Rockets