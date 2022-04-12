События в Буче, переговоры с Киевом и санкции: о чем Путин и Лукашенко говорили на Восточном

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместную пресс-конференцию по итогам трехчасовых переговоров на космодроме Восточный. Основными темами стали продолжающаяся «военная операция» России на Украине и введенные из‑за нее санкции. Собрали главные тезисы.
Путин
- Киев вернул переговоры с Москвой в тупик, отойдя от стамбульских договоренностей.
- Мы создали условия для переговорного процесса, а в ответ столкнулись с провокацией в Буче.
- Мне сказали, что вчера вечером украинская сторона что‑то изменила в переговорной позиции. Пока этих изменений не знаю.
- «Военная операция» идет по плану. Задача России на Украине — достичь поставленных целей, минимизируя потери.
- Ускорить ход «спецоперации» можно, увеличив интенсивность боевых действий. А это приведет к росту потерь.
- Россия будет действовать «ритмично, спокойно», в соответствии с изначально предложенным Генштабом планом.
- Действия российских войск в ряде регионов Украины были связаны с необходимостью связать украинские силы, чтобы проводить активные действия в Донбассе.
- Я внимательно слежу за дискуссиями в российском обществе и за рубежом по теме происходящего на Украине.
- Мы ничего не должны скрывать от общественности, но освещать боевую работу объективно.
- Украина для Запада — средство для достижения целей, не имеющих ничего общего с интересами украинского народа.
- Согласен с утверждением, что США готовы воевать с Россией «до последнего украинца».
- Запад пестовал крайних националистов на Украине. Столкновение с ними было неизбежно.
- Происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.
- Мир сегодня сложнее, чем был в условиях холодной войны. Происходит слом системы однополярного мира.
- Санкционный «блицкриг» Запада против России не удался, финансовая система и промышленность страны работают.
Лукашенко
- События в Буче — спецоперация Великобритании, психологическая операция англичан.
- Если вам кому‑то нужны адреса, пароли, явки, номера и марки автомобилей, на которых приехали в Бучу, и как это делали — ФСБ России может представить эти материалы.
- США подталкивают к противостоянию с Беларусью не только Украину, но также Польшу и Прибалтику.
- У Запада не получится задавить такую огромную и самодостаточную страну, как Россия.
- Никакие санкции со стороны стран Запада «не наклонят» Россию и Беларусь и с пути не собьют.
- Беларусь стала космической державой благодаря России.