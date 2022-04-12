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События в Буче, переговоры с Киевом и санкции: о чем Путин и Лукашенко говорили на Восточном

Семён Гудошников
Сегодня в 18:25

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместную пресс-конференцию по итогам трехчасовых переговоров на космодроме Восточный. Основными темами стали продолжающаяся «военная операция» России на Украине и введенные из‑за нее санкции. Собрали главные тезисы.

Путин


  • Киев вернул переговоры с Москвой в тупик, отойдя от стамбульских договоренностей.
  • Мы создали условия для переговорного процесса, а в ответ столкнулись с провокацией в Буче.
  • Мне сказали, что вчера вечером украинская сторона что‑то изменила в переговорной позиции. Пока этих изменений не знаю.
  • «Военная операция» идет по плану. Задача России на Украине — достичь поставленных целей, минимизируя потери.
  • Ускорить ход «спецоперации» можно, увеличив интенсивность боевых действий. А это приведет к росту потерь.
  • Россия будет действовать «ритмично, спокойно», в соответствии с изначально предложенным Генштабом планом.
  • Действия российских войск в ряде регионов Украины были связаны с необходимостью связать украинские силы, чтобы проводить активные действия в Донбассе.
  • Я внимательно слежу за дискуссиями в российском обществе и за рубежом по теме происходящего на Украине.
  • Мы ничего не должны скрывать от общественности, но освещать боевую работу объективно.
  • Украина для Запада — средство для достижения целей, не имеющих ничего общего с интересами украинского народа.
  • Согласен с утверждением, что США готовы воевать с Россией «до последнего украинца».
  • Запад пестовал крайних националистов на Украине. Столкновение с ними было неизбежно.
  • Происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.
  • Мир сегодня сложнее, чем был в условиях холодной войны. Происходит слом системы однополярного мира.
  • Санкционный «блицкриг» Запада против России не удался, финансовая система и промышленность страны работают.

Лукашенко


  • События в Буче — спецоперация Великобритании, психологическая операция англичан.
  • Если вам кому‑то нужны адреса, пароли, явки, номера и марки автомобилей, на которых приехали в Бучу, и как это делали — ФСБ России может представить эти материалы.
  • США подталкивают к противостоянию с Беларусью не только Украину, но также Польшу и Прибалтику.
  • У Запада не получится задавить такую огромную и самодостаточную страну, как Россия.
  • Никакие санкции со стороны стран Запада «не наклонят» Россию и Беларусь и с пути не собьют.
  • Беларусь стала космической державой благодаря России.
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