В СПбГУ начали разработку аналога SWIFT

Центр технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) начал разработку аналога системы SWIFT, с помощью которой банки обмениваются финансовыми сообщениями. Об этом сообщили на сайте вуза.

Предполагается, что новая система будет, в отличие от SWIFT, децентрализованной. Каждая из стран-участниц сможет хранить часть программного кода и базу данных: это, по словам представителей СПбГУ, «полностью исключает риск неправомерного отключения любого банка».

«Решение даст всем участникам мировой банковской системы новый инструмент, который позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями. При этом банки смогут не опасаться негативных последствий, а государства смогут проводить более самостоятельную политику», — сказал директор Центра Дмитрий Шишмаков.

Технологии распределенных реестров, в частности блокчейн, станут гарантом доступа к технологии, сохранности транзакций и открытости. Система может стать «независимым и прозрачным способом передачи денег между странами и континентами», считают в СПбГУ.

«Банком России с 2015 года разработана собственная альтернативная система передачи финансовых сообщений. Альтернатива SWIFT существует и в Китае. К сожалению, ни одна из подобных систем не решает вопрос доверия к ней всех участников», — отметили в вузе.

По мнению разработчиков, инициатива СПбГУ «позволит со временем отказаться от влияния SWIFT не только в РФ, но и в каждой стране-участнице». «Это независимая система, которая не может извлекать прямую финансовую выгоду и создавать ограничения для отдельной страны или организации», — добавили специалисты.