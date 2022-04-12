«БК»: одна из больших голливудских студий обсуждает возвращение в российский прокат в июле

Один из голливудских дистрибьюторов-мейджоров обсуждает возвращение в российский прокат в июле. Его представители «неформально общаются на эту тему» с некоторыми сетями кинотеатров, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Издание подчеркивает, что возращение голливудских студий в Россию зависит от сроков окончания российской «спецоперации» на Украине. Одна из них ожидала либо возобновления проката в мае, что уже рассматривается как «фантастический вариант развития событий», либо переноса релизов на полгода.

В марте Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили прокат своих проектов в России. Показ «Бэтмена» в России отменили за день до премьеры.